Жена Адама Левина Бехати рассказала все про измену мужа
2022-10-17
16:43
Модель написала в соцсетях, что не знает, кого пытается "вывести из себя" мнимая "соперница". Но, если что узнает, обязательно сообщит подписчикам.
Американский музыкант и актер Адам Левин пережил недавно целый скандал с супружеской неверностью. Это произошло после того, как модель Instagram Самнер Стро опубликовала в TikTok подробное описание их предполагаемого "романа".
Адам, который женат на модели Бехати Принслу с 2014 года заявил, что их отношения не носили физический характер, но признал, что перешел черту.
"У меня не было романа. Тем не менее, я переступил черту в трудный период моей жизни. Но я сделал активные шаги к тому, чтобы исправить это вместе со своей семьей", - написал Адам в соцсетях.
Что касается Бехати, то она взяла паузу в Instagram и поначалу даже не прокомментировала ситуацию. Но потом нарушила молчание и возобновила публикацию с острым постом.
34-летняя модель опубликовала закулисную фотографию, на которой она выключает камеру, прогуливаясь по тому, что выглядит как взлетно-посадочная полоса.
"Кого она выводит из себя? Что выкидывает из головы? Честно говоря, мы не знаем, но, похоже, это большой плюс ко всей этой ситуации", - написала Бехати. И добавила, что не винит мнимую "соперницу". И обязательно будет держать подписчиков в курсе, если та опубликует что-то еще.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны России: ВС РФ продолжили ракетные удары по Украине, достигнув всех целей
Майя Санду: Запад поможет вооружить Молдову для войны с Россией
Financial Times: Евросоюз хочет установить потолок цен на весь закупаемый газ
Лучшие подруги из штата Коннектикуте в США выяснили, что они ещё и сёстры
Удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию «Укрэнерго»