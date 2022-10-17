Жена Адама Левина Бехати рассказала все про измену мужа

Модель написала в соцсетях, что не знает, кого пытается "вывести из себя" мнимая "соперница". Но, если что узнает, обязательно сообщит подписчикам.

Американский музыкант и актер Адам Левин пережил недавно целый скандал с супружеской неверностью. Это произошло после того, как модель Instagram Самнер Стро опубликовала в TikTok подробное описание их предполагаемого "романа".

Адам, который женат на модели Бехати Принслу с 2014 года заявил, что их отношения не носили физический характер, но признал, что перешел черту.

"У меня не было романа. Тем не менее, я переступил черту в трудный период моей жизни. Но я сделал активные шаги к тому, чтобы исправить это вместе со своей семьей", - написал Адам в соцсетях.

Что касается Бехати, то она взяла паузу в Instagram и поначалу даже не прокомментировала ситуацию. Но потом нарушила молчание и возобновила публикацию с острым постом.

34-летняя модель опубликовала закулисную фотографию, на которой она выключает камеру, прогуливаясь по тому, что выглядит как взлетно-посадочная полоса.

"Кого она выводит из себя? Что выкидывает из головы? Честно говоря, мы не знаем, но, похоже, это большой плюс ко всей этой ситуации", - написала Бехати. И добавила, что не винит мнимую "соперницу". И обязательно будет держать подписчиков в курсе, если та опубликует что-то еще.