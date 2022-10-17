Скелет покойного дяди превратился в удивительную и жутковатую гитару Принца Миднайта
2022-10-17
16:54
Принц Миднайт гордится тем, какую дань уважения он отдал покойному дяде, хотя многие считают поступок мужчины и странным, и жутковатым.
История началась в 1990-х годах, когда Филип, дядя Принца, погиб в автокатастрофе в Греции, а его скелет был передан в дар местной медицинской школе.
Но более двух десятилетий спустя медики связались с Принцем и заявили, что кости им больше не нужны.
Вместо того, чтобы хоронить останки дяди в Греции, наш герой распорядился переслать их в Тампу (Флорида, США), где он живёт.
Пройдя то, что мужчина назвал долгим бюрократическим кошмаром, Принц наконец-то заполучил скелет и стал думать, что с ним делать дальше.
В итоге умелец, страстно увлечённый музыкой, решил сделать из необычного материала гитару, чтобы почтить дядю, обожавшего рок и металл.
После череды проб и ошибок инструмент был закончен, хотя музыкант и признался, что гитара с норовом и звучит не слишком обычно.
Мама Принца поначалу приняла такую идею в штыки, но сын спросил её, что предпочёл бы сам дядя Филип — стать крутой гитарой или превратиться в ящик с костями, сожжённый или зарытый в землю?
После этого родительница дала благословение музыкальному инструменту, и Принц получил возможность хвастаться жутковатой обновкой.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны России: ВС РФ продолжили ракетные удары по Украине, достигнув всех целей
Майя Санду: Запад поможет вооружить Молдову для войны с Россией
Financial Times: Евросоюз хочет установить потолок цен на весь закупаемый газ
Лучшие подруги из штата Коннектикуте в США выяснили, что они ещё и сёстры
Удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию «Укрэнерго»