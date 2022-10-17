Лучшие подруги из штата Коннектикуте в США выяснили, что они ещё и сёстры

В 2013 году Джули Тинетти и Кассандра Мэдисон, работая в одном баре в Коннектикуте (США), сблизились и подружились.

Женщины выяснили, что обе они родились в Доминиканской Республике и были отданы на усыновление.

Понимая чувства друг друга, Джули и Кассандра много общались и в итоге стали не разлей вода. Они отмечали, что не только прекрасно ладят, но и похожи друг на друга.

Несколько лет назад Кассандра решила найти свою родную семью, и ей это удалось. Биологический отец поведал, что в семье была ещё одна девочка, которая родилась на 17 месяцев раньше и тоже была удочерена.

Кассандра заподозрила, кто именно её сестра, и хотя шансы были невелики, она заставила лучшую подругу пройти ДНК-тест.

Кассандра оказалась права — они с Джули являются родными сёстрами.

Женщины сблизились ещё больше и признались, что не держат зла на своих биологических родителей.