Лучшие подруги из штата Коннектикуте в США выяснили, что они ещё и сёстры
2022-10-17
16:57
В 2013 году Джули Тинетти и Кассандра Мэдисон, работая в одном баре в Коннектикуте (США), сблизились и подружились.
Женщины выяснили, что обе они родились в Доминиканской Республике и были отданы на усыновление.
Понимая чувства друг друга, Джули и Кассандра много общались и в итоге стали не разлей вода. Они отмечали, что не только прекрасно ладят, но и похожи друг на друга.
Несколько лет назад Кассандра решила найти свою родную семью, и ей это удалось. Биологический отец поведал, что в семье была ещё одна девочка, которая родилась на 17 месяцев раньше и тоже была удочерена.
Кассандра заподозрила, кто именно её сестра, и хотя шансы были невелики, она заставила лучшую подругу пройти ДНК-тест.
Кассандра оказалась права — они с Джули являются родными сёстрами.
Женщины сблизились ещё больше и признались, что не держат зла на своих биологических родителей.
Опубликовано: Антон Райт
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Лучшие подруги из штата Коннектикуте в США выяснили, что они ещё и сёстры
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