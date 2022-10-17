Майя Санду: Запад поможет вооружить Молдову для войны с Россией
2022-10-17
16:58
Президент Молдовы выразила уверенность в том, что в случае конфликта с Россией, Кишиневу помогут вооружиться западные партнеры.
Если Россия посягнет на суверенитет Молдовы, будут приняты адекватные защитные меры, заявила президент Майя Санду.
"С первых дней войны мы обратились за помощью к западным партнерам, которые пообещали оказать нам содействие в укреплении обороноспособности", -сказала Майя Санду.
Президент Молдовы выразила надежду, что военного конфликта между Россией и Молдовой не произойдет.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Майя Санду: Запад поможет вооружить Молдову для войны с Россией
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