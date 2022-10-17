Юный экспериментатор Райли Моррисон из Манчестера поставил над собой опыт и чуть не умер
2022-10-17
17:04
Мальчик из Манчестера (Англия) был вынужден подвергнуться 6-часовой хирургической операции, а всё из-за эксперимента, который поставил над собой ребёнок.
Райли Моррисон, который в свои 12 лет очень увлечён наукой, наглотался игрушечных магнитных шариков.
Ему хотелось посмотреть, прилипнут ли кругляши к его животу и как это всё будет выглядеть, когда естественным путём извергнется из организма.
Спустя четыре дня так ничего и не произошло, и мальчик, страдающий аутизмом и СДВГ, пожаловался маме на провалившийся опыт.
Женщина бросилась с сыном в больницу и окончательно пришла в ужас, когда врачи сказали ей, что извлекли из тела экспериментатора 54 магнитика.
Райли очень вовремя обратился за помощью, иначе всё могло бы закончиться трагично.
Вдоме никогда больше не будет таких игрушек, а мать семейства до сих пор не может поверить, какая беда едва не случилась из-за простых магнитов.
Опубликовано: Антон Райт
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