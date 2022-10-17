Дерево грецкого ореха не дает плодов: эксперты подсказали, что предпринять, чтобы исправить ситуацию

Если после посадки саженца прошло немало времени, а оно не радует урожаем, нужно установить причины такой ситуации.

Прежде всего нужно разобраться в причинах, почему грецкий орех отказывается дарить орехи. Например, обратить внимание на крону: таковой может быть реакция дерева, если она излишне загущена или на стволе много редких коротких побегов.

Потому по осени нужно провести обрезку, затем обкопать растение вилами и внести перепревший навоз: 4 ведра на 1 «квадрат». По окончании процедур укрыть приствольный круг мульчой.

Отказ плодоносить может крыться и в излишке удобрений. То есть, дерево "жиреет" - активно растет, развивается его зеленая часть, а вот цвести не хочет.

В таком случае надо перестать его подпитывать, отказаться от поливов. Если и эти меры не дадут результата - обрубить крупные корни дерева.

Третьей причиной, которая мешает ореху плодоносить, может стать отсутствие опылителя. Тогда можно опылить его искусственно либо привить черенок с другого дерева, у которого период цветения совпадает с «бесплодным» орехом.