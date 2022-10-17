Дерево грецкого ореха не дает плодов: эксперты подсказали, что предпринять, чтобы исправить ситуацию
2022-10-17
17:06
Если после посадки саженца прошло немало времени, а оно не радует урожаем, нужно установить причины такой ситуации.
Прежде всего нужно разобраться в причинах, почему грецкий орех отказывается дарить орехи. Например, обратить внимание на крону: таковой может быть реакция дерева, если она излишне загущена или на стволе много редких коротких побегов.
Потому по осени нужно провести обрезку, затем обкопать растение вилами и внести перепревший навоз: 4 ведра на 1 «квадрат». По окончании процедур укрыть приствольный круг мульчой.
Отказ плодоносить может крыться и в излишке удобрений. То есть, дерево "жиреет" - активно растет, развивается его зеленая часть, а вот цвести не хочет.
В таком случае надо перестать его подпитывать, отказаться от поливов. Если и эти меры не дадут результата - обрубить крупные корни дерева.
Третьей причиной, которая мешает ореху плодоносить, может стать отсутствие опылителя. Тогда можно опылить его искусственно либо привить черенок с другого дерева, у которого период цветения совпадает с «бесплодным» орехом.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны России: ВС РФ продолжили ракетные удары по Украине, достигнув всех целей
Bloomberg: Германии грозит потеря $85 млрд ежегодно из-за экономического кризиса
Financial Times: Евросоюз хочет установить потолок цен на весь закупаемый газ
Делегация Конгресса США прибыла с визитом в столицу Армении
Удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию «Укрэнерго»