Реджел Мирзан из Эдирне в Турции уже несколько десятилетий дружит с лебедем

Эта история началась 17 лет назад, когда Реджел Мирзан нашёл самку лебедя со сломанным крылом.

Не желая, чтобы красивая птица, временно ставшая беспомощной, досталась на съедение хищникам, добряк из Эдирне (Турция) взял лебедя на свою ферму и принялся лечить, чтобы после выпустить на волю.

Однако, питомица, получившая кличку Гарип, так никуда и не улетела.

Она настолько привязалась к 63-летнему бывшему почтальону, который в данный момент на пенсии, что осталась с ним жить.

Гарип повсюду следует за Реджелом — отправляется ли он прогуляться или выполняет ежедневную работу на ферме, лебедь становится его неизменным спутником. Кроме того, компанейская птица отлично ладит с кошками и собаками.

Добряк очень рад, что у него вот уже несколько десятилетий имеется такая замечательная компания, ведь он овдовел, а детей у него нет.

Впрочем, лебедю дружба с фермером тоже явно на пользу. В дикой природе птицы эти живут около 12 лет, но в неволе могут прожить гораздо дольше, что и доказала Гарип.