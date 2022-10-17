МО РБ: Беларусь оставляет за собой право на превентивные меры сдерживания
2022-10-17
17:22
В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что белорусские войска могут прибегнуть к превентивным военным мерам для недопущения нападения на страну.
Вечером 17 октября Минобороны Беларуси опубликовало новый пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что Минск оставляет за собой право на применение превентивных мер стратегического сдерживания с целью предотвращения нападения на белорусское государство. При этом в ведомстве отметили, что белорусские войска стрелять в террористов на поражение.
Примечательно, что накануне в Министерстве обороны Беларуси заявили об отсутствии наступательных планов у белорусских военных, подчеркнув, что союзная региональная группировка войск развёртывается с оборонительными целями.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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