МО РБ: Беларусь оставляет за собой право на превентивные меры сдерживания

В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что белорусские войска могут прибегнуть к превентивным военным мерам для недопущения нападения на страну.

Вечером 17 октября Минобороны Беларуси опубликовало новый пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что Минск оставляет за собой право на применение превентивных мер стратегического сдерживания с целью предотвращения нападения на белорусское государство. При этом в ведомстве отметили, что белорусские войска стрелять в террористов на поражение.

Примечательно, что накануне в Министерстве обороны Беларуси заявили об отсутствии наступательных планов у белорусских военных, подчеркнув, что союзная региональная группировка войск развёртывается с оборонительными целями.