Детали старых компьютеров Прияранджан Барал делает элементами уникального домашнего декора
2022-10-17
17:28
Придя в гости к Прияранджану Баралу, каждый долго будет рассматривать причудливые предметы обстановки.
Дело в том, что художник из Индии украшает свой дом не привычными глазу картинами и статуэтками, а элементами декора, сделанными из деталей старых компьютеров.
Мастер работает также со смартфонами и другими электроприборами.
Многие хвалят талантливого выдумщика за его подход к электронным отходам — куда полезнее, когда они не отправляются в помойку, а становятся инновационными украшениями.
Опубликовано: Антон Райт
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