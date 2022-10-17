Детали старых компьютеров Прияранджан Барал делает элементами уникального домашнего декора

2022-10-17

17:28

Придя в гости к Прияранджану Баралу, каждый долго будет рассматривать причудливые предметы обстановки.

Дело в том, что художник из Индии украшает свой дом не привычными глазу картинами и статуэтками, а элементами декора, сделанными из деталей старых компьютеров.

детали старых компьютеров

Мастер работает также со смартфонами и другими электроприборами.

детали старых компьютеров

Многие хвалят талантливого выдумщика за его подход к электронным отходам — куда полезнее, когда они не отправляются в помойку, а становятся инновационными украшениями.

Опубликовано: Антон Райт







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