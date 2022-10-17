Как стать звездой: дочь американского актера Пола Уокера рассказала, что для этого надо

Юная модель знает, как приковать к себе внимание на подиуме и в обычной жизни, ей обещают большое будущее.

Единственная дочь американского актера Пола Уокера Мэдоу в последние несколько лет добилась большого успеха в модельном мире. Коллеги девушки отмечают, что она знает, как сделать так, чтобы все взгляды были прикованы к ней.

Мэдоу выложила в соцсети фото своего зеркального селфи без макияжа и одежды. Она демонстрирует верхнюю часть своего тела вместе со сверкающим обручальным кольцом, чтобы все ее поклонники могли увидеть, что у нее все отлично.

Модель призналась Vogue в 2021 году, что предпочитает обходиться без макияжа. Она сказала: “Я вообще не пользуюсь косметикой, за исключением тех случаев, когда что-то снимаю. Я люблю чистую косметику и органические продукты, но в основном это просто уход за кожей ”.

И добавила, что без макияжа даже чувствуент себя "более уверенно”.

Мэдоу дала советы людям, работающим над формированием собственного чувства уверенности. “Делай то, что заставляет тебя чувствовать себя хорошо по отношению к себе, и постарайся отгородиться от всего остального”, - посоветовала она.