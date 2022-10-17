Маск: Россия применит ядерное оружие в случае потери Крыма

Илон Маск прогнозирует применение ядерного оружия Россией в случае, если Крым перейдёт под контроль Украины.

17 октября американский предприниматель Илон Маск публично заявил, что если украинские войска начнут отвоёвывать Крым с целью его передачи под контроль Киева, то Владимир Путин неизбежно отдаст приказ об использовании российского ядерного вооружения в ходе спецоперации.

При этом Маск пошутил над украинцами, заверив, что в случае применения ядерного оружия Россией Крым не достанется вообще никакому государству.