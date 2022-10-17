Маск: Россия применит ядерное оружие в случае потери Крыма
2022-10-17
17:32
Илон Маск прогнозирует применение ядерного оружия Россией в случае, если Крым перейдёт под контроль Украины.
17 октября американский предприниматель Илон Маск публично заявил, что если украинские войска начнут отвоёвывать Крым с целью его передачи под контроль Киева, то Владимир Путин неизбежно отдаст приказ об использовании российского ядерного вооружения в ходе спецоперации.
При этом Маск пошутил над украинцами, заверив, что в случае применения ядерного оружия Россией Крым не достанется вообще никакому государству.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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