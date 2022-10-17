Устав от требовательных женщин, Се Тяньронг завёл себе кукольную подружку

Се Тяньронг активно делится историей своей идеальной любви в соцсетях, привлекая огромное внимание, хотя далеко не всегда позитивное.

Мочи, ставшая отличной партнёршей жителя Гонконга (Китай), вовсе не является настоящей девушкой.

Это кукла, которую чудак купил несколько лет назад, и теперь не нарадуется тому, какой прекрасной стала его жизнь.

Все реальные подружки Се либо были слишком требовательными и постоянно выпрашивали у него подарки, либо часами зависали в смартфонах, не обращая на 34-летнего бойфренда внимание.

Нетрудно догадаться, что молчаливая Мочи ничего не попросит и будет уделять другу всё своё время.

Интересен тот факт, что Мочи, которая вообще-то является секс-куклой, никогда не вступала со своим хозяином в интимные отношения.

Мужчина рассказал, что боится повредить идеальную подругу, и даже не целует её, чтобы его слюна не испортила нежную кожу любимой.

Что касается готовки еды и домашних обязанностей, то Се просто либо делает всё сам, либо нанимает кого-нибудь.

Его красавица должна делать только одно — составлять ему компанию. Правда, нашего героя несколько смущает тот факт, что он рано или поздно постареет, а Мочи так и останется юной, но мужчина отмахивается от грустных дум, ведь до старости пока далеко.