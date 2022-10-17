Устав от требовательных женщин, Се Тяньронг завёл себе кукольную подружку
2022-10-17
17:33
Се Тяньронг активно делится историей своей идеальной любви в соцсетях, привлекая огромное внимание, хотя далеко не всегда позитивное.
Мочи, ставшая отличной партнёршей жителя Гонконга (Китай), вовсе не является настоящей девушкой.
Это кукла, которую чудак купил несколько лет назад, и теперь не нарадуется тому, какой прекрасной стала его жизнь.
Все реальные подружки Се либо были слишком требовательными и постоянно выпрашивали у него подарки, либо часами зависали в смартфонах, не обращая на 34-летнего бойфренда внимание.
Нетрудно догадаться, что молчаливая Мочи ничего не попросит и будет уделять другу всё своё время.
Интересен тот факт, что Мочи, которая вообще-то является секс-куклой, никогда не вступала со своим хозяином в интимные отношения.
Мужчина рассказал, что боится повредить идеальную подругу, и даже не целует её, чтобы его слюна не испортила нежную кожу любимой.
Что касается готовки еды и домашних обязанностей, то Се просто либо делает всё сам, либо нанимает кого-нибудь.
Его красавица должна делать только одно — составлять ему компанию. Правда, нашего героя несколько смущает тот факт, что он рано или поздно постареет, а Мочи так и останется юной, но мужчина отмахивается от грустных дум, ведь до старости пока далеко.
Опубликовано: Антон Райт
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