Японский студент, изучающий искусство, создал удивительное платье из фантиков от крекеров

Молодой человек, известный как Кио, взял около 4000 пластиковых обёрток от традиционных рисовых крекеров «Happy Tour».

При всей любви к такому лакомству молодой дизайнер никак не мог съесть всё сам, но ему на помощь пришли родственники и друзья, попировавшие крекерами и отдавшие студенту упаковки.

Неизвестно, сколько времени заняло создание причудливого наряда, но ясно, что процесс творчества был и трудоёмким, и долгим.

Кио добавил, что его вдохновила охрана окружающей среды, и потому в качестве материала он использовал пластиковый мусор, который так активно и безжалостно засоряет нашу планету.