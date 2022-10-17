Японский студент, изучающий искусство, создал удивительное платье из фантиков от крекеров
2022-10-17
17:36
Молодой человек, известный как Кио, взял около 4000 пластиковых обёрток от традиционных рисовых крекеров «Happy Tour».
При всей любви к такому лакомству молодой дизайнер никак не мог съесть всё сам, но ему на помощь пришли родственники и друзья, попировавшие крекерами и отдавшие студенту упаковки.
Неизвестно, сколько времени заняло создание причудливого наряда, но ясно, что процесс творчества был и трудоёмким, и долгим.
Кио добавил, что его вдохновила охрана окружающей среды, и потому в качестве материала он использовал пластиковый мусор, который так активно и безжалостно засоряет нашу планету.
Опубликовано: Антон Райт
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