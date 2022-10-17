Японский студент, изучающий искусство, создал удивительное платье из фантиков от крекеров

2022-10-17

17:36

Молодой человек, известный как Кио, взял около 4000 пластиковых обёрток от традиционных рисовых крекеров «Happy Tour».

При всей любви к такому лакомству молодой дизайнер никак не мог съесть всё сам, но ему на помощь пришли родственники и друзья, попировавшие крекерами и отдавшие студенту упаковки.

платье из обёрток от крекеров

Неизвестно, сколько времени заняло создание причудливого наряда, но ясно, что процесс творчества был и трудоёмким, и долгим.

Кио добавил, что его вдохновила охрана окружающей среды, и потому в качестве материала он использовал пластиковый мусор, который так активно и безжалостно засоряет нашу планету.

Опубликовано: Антон Райт







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