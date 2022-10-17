Пушилин: Россия и Украина проводят обмен пленными по формуле «110 на 110»
2022-10-17
17:38
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о новом обмене военнопленными между Киевом и Москвой.
В понедельник вечером глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что Россия и Украина приступили к новому обмену военнопленными по формуле 110 на 110 человек. По словам Пушилина, Москва передаёт Киеву в основном женщин.
Также Денис Пушилин утверждает, что в рамках текущего обмена пленными Украина передаст России восемьдесят гражданских моряков, находившихся в неволе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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