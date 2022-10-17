Пушилин: Россия и Украина проводят обмен пленными по формуле «110 на 110»

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о новом обмене военнопленными между Киевом и Москвой.

В понедельник вечером глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что Россия и Украина приступили к новому обмену военнопленными по формуле 110 на 110 человек. По словам Пушилина, Москва передаёт Киеву в основном женщин.

Также Денис Пушилин утверждает, что в рамках текущего обмена пленными Украина передаст России восемьдесят гражданских моряков, находившихся в неволе.