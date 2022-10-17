Повар показал, как легко отделить белок от желтка
2022-10-17
17:38
Разделить яйцо на белок и желток — задача не из лёгких, а ведь это действие является основой множества кулинарных рецептов.
На помощь всем, кто испытывает трудности, пришёл некий повар, который не стал утаивать секрет и рассказал и показал, как сделать всё правильно и в общем-то довольно легко.
Достаточно разбить яйца в миску и (главная деталь) запастись куском ржаного хлеба.
Натерев пальцы мякишем, человеку нужно только аккуратно подцепить желтки «за шкирку» и вытащить из миски, оставив в ней белки.
Многие люди уже воспользовались советом и подтвердили — всё работает.
Некоторые пользователи задались вопросом — а почему именно ржаной хлеб? На это повар развёл руками и рассказал, что рецепт отделения белка от желтка он узнал от дедушки 20 лет назад.
Старший родственник говорил о ржаном хлебе, не упоминая никакой другой.
Опубликовано: Антон Райт
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