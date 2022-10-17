Экономика деревни Инакадате в Японии была спасена благодаря рисункам на полях
2022-10-17
17:41
В начале 1990-х годов власти небольшой деревни Инакадате (префектура Аомори, Япония) забили тревогу. Молодёжь начала активно переезжать в крупные города, и экономика поселения трещала по швам.
Тогда для привлечения туристов было решено вспомнить древнее искусство танбо-арт.
Это довольно сложное и кропотливое творчество заключается в высаживании на поле разных сортов риса.
Стебли, окрашенные в различные оттенки, складываются в картины, которыми можно полюбоваться сверху, со специальной смотровой площадки.
Первый необычный шедевр был представлен общественности в 1993-м году, и дело пошло.
Туристы ежегодно наводняют Инакадате, чтобы посмотреть, какую красоту умельцы высадили на полях в очередной раз.
Процесс творчества начинается весной, и к началу лета плоды трудов становятся отчётливо видны. Лучшее же время для того, чтобы посмотреть на рисовые картины — это июль и август.
Дела в деревне поправились, но, к сожалению, пандемия Covid-19 внесла не слишком позитивные коррективы.
Опубликовано: Антон Райт
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