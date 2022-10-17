Экономика деревни Инакадате в Японии была спасена благодаря рисункам на полях

В начале 1990-х годов власти небольшой деревни Инакадате (префектура Аомори, Япония) забили тревогу. Молодёжь начала активно переезжать в крупные города, и экономика поселения трещала по швам.

Тогда для привлечения туристов было решено вспомнить древнее искусство танбо-арт.

Это довольно сложное и кропотливое творчество заключается в высаживании на поле разных сортов риса.

Стебли, окрашенные в различные оттенки, складываются в картины, которыми можно полюбоваться сверху, со специальной смотровой площадки.

Первый необычный шедевр был представлен общественности в 1993-м году, и дело пошло.

Туристы ежегодно наводняют Инакадате, чтобы посмотреть, какую красоту умельцы высадили на полях в очередной раз.

Процесс творчества начинается весной, и к началу лета плоды трудов становятся отчётливо видны. Лучшее же время для того, чтобы посмотреть на рисовые картины — это июль и август.

Дела в деревне поправились, но, к сожалению, пандемия Covid-19 внесла не слишком позитивные коррективы.