Карл III решил продать любимых скаковых лошадей Елизаветы II
2022-10-17
17:41
Королева Елизавета II была известна своей любовью к лошадям. В ее личной конюшне были прекрасные экземпляры, о которых она заботилась с любовью.
Но, похоже, что новый король порвет с королевской традицией, уходящей корнями в глубь веков, потому что сын королевы Елизаветы II хочет продать ее лошадей.
Король Карл III собирается продать всех лучших скаковых лошадей, доставшихся ему в наследство от королевы, "отдаляясь" от королевской традиции — эта новость потрясла британские СМИ.
12 ценных скаковых лошадей теперь будут проданы на аукционе Tattersalls в Ньюмаркете. Одна из лошадей, которые будут проданы, - это Just Fine, которую тренировал сэр Майкл Стаут, и она стала первой лошадью, выигравшей для нового короля.
Лошадь, которая была последней победительницей королевы перед ее смертью, также будет выставлена на продажу, как сообщает The Mail. Ходят слухи, что разведение в королевских конюшнях прекратится на ближайшие три года.
Королева была хорошо известна своей необычайной любовью к лошадям на протяжении всего своего правления. Некоторые из лошадей королевы были унаследованы королем Карлом III. После смерти своего отца, короля Георга VI, королева унаследовала разведение и скачки своего отца, что пробудило в ней любовь к спорту на всю жизнь.
Прошлый год был полон побед на скачках в королевской конюшне. Однако, похоже, даже это не убедило Карла отказаться от лошадей.
Решение нового короля может не понравиться не только любителям гонок, но и его внучке, принцессе Шарлотте, унаследовавшей любовь к этим животным от бабушки.
Может быть, в будущем она восстановит великолепие королевских конюшен, вкладывая средства в этот вид спорта, который так любила ее прабабушка.
Опубликовано: Николай Скира
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