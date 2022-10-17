Вольфович: региональная группировка войск развёрнута в Беларуси в неполном составе
2022-10-17
17:42
Секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович поделился информацией о развёртывании совместной региональной группировки войск в Беларуси.
17 октября государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович сообщил, что в стране уже развёртывается региональная группировка войск Союзного государства, однако пока она существует в неполном составе, поскольку российские военные продолжают приезжать в РБ.
Накануне стало известно, что в рамках программы по развёртыванию совместной региональной группировки войск в Беларусь приедет до девяти тысяч российских военных.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны России: ВС РФ продолжили ракетные удары по Украине, достигнув всех целей
Смольянинов возмущён тем, что на него завели дело
Financial Times: Евросоюз хочет установить потолок цен на весь закупаемый газ
Bloomberg: Германии грозит потеря $85 млрд ежегодно из-за экономического кризиса
Удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию «Укрэнерго»