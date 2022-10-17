Вольфович: региональная группировка войск развёрнута в Беларуси в неполном составе

Секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович поделился информацией о развёртывании совместной региональной группировки войск в Беларуси.

17 октября государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович сообщил, что в стране уже развёртывается региональная группировка войск Союзного государства, однако пока она существует в неполном составе, поскольку российские военные продолжают приезжать в РБ.

Накануне стало известно, что в рамках программы по развёртыванию совместной региональной группировки войск в Беларусь приедет до девяти тысяч российских военных.