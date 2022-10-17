«Газпром» значительно сократил объемы добычи природного газа

2022-10-17

17:43

Российская корпорация снизила добычу природного газа на 18% до 327,4 миллиарда кубометров.

В своем официальном Telegram-аккаунте компания "Газпром" сообщила о снижении в текущем году объемов добываемого природного газа на 18%  до 327,4 миллиарда кубометров. 

За аналогичный период прошлого года газовая корпорация добыла 514,3 миллиарда кубометров голубого топлива. Это был лучший показатель за последние 13 лет.

Опубликовано: Максим Алексеев







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