Полудрагоценный камень очень похож на известного кукольного монстра
2022-10-17
17:50
Этот необычный камень, найденный в Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия), обладает удивительной особенностью.
Майк Бауэрс из Калифорнии (США), являющийся нынешним владельцем агата, готов продемонстрировать странность своего приобретения.
Каждая половинка камня напоминает лицо монстра из детской передачи «Улица Сезам», известного как Коржик и обожающего печенье.
Хозяин камня рассказал, что ему постоянно поступают предложения от людей, желающих купить Коржика, причём некоторые готовы платить до 10000 долларов.
Правда, неизвестно, расстанется ли Майк с симпатичным агатом.
Опубликовано: Антон Райт
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