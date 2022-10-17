Ревенко: Россия перебросит в Беларуси 170 танков и 200 бронемашин
2022-10-17
17:54
Представитель белорусского Минобороны Валерий Ревенко сообщил о намерениях России передислоцировать в Беларусь собственные вооружения.
17 октября представитель Министерства обороны Беларуси от департамента в делах международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщил, что в рамках программы по созданию совместной региональной группировки войск Союзного государства Россия перебросит в Беларусь не только своих солдат, но и вооружения, включая тяжёлую технику.
По данным Равенко, с собой в Беларусь российские солдаты привезут не менее 170 танков, 200 бронированных машин, а также миномёты калибром свыше ста миллиметров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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