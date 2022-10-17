Людей, подкармливающих бродячих кур в Ки-Уэст, находящегося на одноимённом острове во Флориде, будут штрафовать

Власти города Ки-Уэст, находящегося на одноимённом острове во Флориде (США), бьют тревогу из-за разросшейся популяции бродячих кур.

Птицы переносят и распространяют болезни, зачастую портят общественную и частную собственность и устраивают беспорядок из-за продуктов жизнедеятельности.

Главная причина, по которой курам вольготно живётся — это сердобольные горожане и туристы, подкармливающие пернатых нарушителей спокойствия.

Сообщается, что некоторые добряки нарочно закупаются мешками с кормом, чтобы предоставить птичкам обед.

Ради того, чтобы покончить с этими безобразиями, было принято решение — отныне любой человек, угостивший чем-нибудь курицу, будет оштрафован на 250 долларов в первый раз и на 500 долларов в последующие разы.

Новый закон не распространяется на домашних птиц, живущих в курятниках и загонах.