Людей, подкармливающих бродячих кур в Ки-Уэст, находящегося на одноимённом острове во Флориде, будут штрафовать
2022-10-17
17:58
Власти города Ки-Уэст, находящегося на одноимённом острове во Флориде (США), бьют тревогу из-за разросшейся популяции бродячих кур.
Птицы переносят и распространяют болезни, зачастую портят общественную и частную собственность и устраивают беспорядок из-за продуктов жизнедеятельности.
Главная причина, по которой курам вольготно живётся — это сердобольные горожане и туристы, подкармливающие пернатых нарушителей спокойствия.
Сообщается, что некоторые добряки нарочно закупаются мешками с кормом, чтобы предоставить птичкам обед.
Ради того, чтобы покончить с этими безобразиями, было принято решение — отныне любой человек, угостивший чем-нибудь курицу, будет оштрафован на 250 долларов в первый раз и на 500 долларов в последующие разы.
Новый закон не распространяется на домашних птиц, живущих в курятниках и загонах.
Опубликовано: Антон Райт
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