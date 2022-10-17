Летучая показала в своём Телеграм-канале, что происходит за кулисами шоу Ледниковый период
2022-10-17
18:01
Телеведущая Елена Летучая продемонстрировала закуслисье популярного телевизионного проекта "Ледниковый период".
Елена Летучая поведала в своём Телеграм-канале о том, что выступает судьей на шоу "Ледниковый период". Также знаменитость провела экскурсию по съемкам программы, выложив видео в сети.
Летучая рассказала фанатам, что снимают популярный проект на стадионе "Лужники", где имеется каток с настоящим льдом.
Звезда экрана убеждена, что этот сезон будет самым ярким, так как в нём участвуют призёры прежних передач.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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