Сердясь на мужа, женщина из Куинса что в США кормила его борной кислотой
2022-10-17
18:03
В сентябре прошлого года Роберт Барон из Куинса (Нью-Йорк, США) заметил, что еда, приготовляемая для него женой, имеет странный привкус.
Порой 63-летний мужчина, поев или выпив кофе, чувствовал себя крайне больным и разбитым.
Заподозрив неладное, он тайно от жены установил на кухне камеру видеонаблюдения и с ужасом увидел, как женщина, готовящая кофе, подсыпала в его чашку белый порошок.
Роберт отправился с записью в полицию, после чего чашку и кофейник забрали на экспертизу. Оказалось, что супруга добавила в кофе борную кислоту, часто используемую для травли тараканов.
На допросе пожилая отравительница во всём созналась, но добавила, что сыпала порошок в еду и напитки не каждый раз, а только тогда, когда за что-либо сердилась на мужа — это должно было послужить для него уроком.
Сообщается, что даму выпустили под залог, так что суда она ожидает на свободе, но ей официально запрещено приближаться к супругу.
Опубликовано: Антон Райт
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