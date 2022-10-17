Региональная группировка войск РФ и Беларуси проведёт учения с пуском управляемых ракет
2022-10-17
18:04
Развёрнутые в Беларуси российские и белорусские войска намереваются провести боевые тактические учения.
Вечером понедельника в Минобороны РБ сообщили, что пребывающие в Беларусь российские военные для развёртывания совместной региональной группировки войск поучаствуют в тактических учениях вместе со своими белорусскими коллегами. В заявлении белорусского оборонного ведомства утверждается, что в рамках учений будет проведена стрельба и пуск управляемых ракет из зенитных установок.
Также в Министерстве обороны Беларуси уведомили о планах России перебросить в РБ порядка ста семидесяти танков и не менее двухсот бронемашин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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