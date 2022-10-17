Сына короля Карла III принца Гарри обвиняют в государственной измене

Зарубежные СМИ пишут об измене, совершенной принцем Гарри. Однако речь идет не об отношениях с Меган Маркл, а о том, как 38-летний мужчина относился к королевской семье.

Согласно источникам, король Карл III опустошен отношением своего младшего сына.

Принц Гарри всегда имел репутацию скандального в отличие от Уильяма, который был хорошим и вежливым, в то время как его брат проказничал. Он был пойман на курении марихуаны, любил вечеринки и не чурался алкоголя.

Когда он встретил Меган Маркл , он успокоился и остепенился, но решение жениться на актрисе не было одобрено королевской семьей.

На мгновение показалось, что жена Гарри окажется при королевском дворе и в конце концов будет принята. К сожалению, этого не произошло. Меган не могла и не хотела подстраиваться под царившие там правила. Позже она призналась, что с ней жестоко обращались.

8 января 2020 года пара объявила, что отказывается от королевских титулов. Так называемой "Мегзит" потряс весь мир. Ходили слухи, что Меган пыталась "отрезать" Гарри от семьи и вынудила его уехать из Великобритании.

Когда 8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Елизавета II, принц Гарри последним прибыл в замок Балморал и первым покинул поместье. Он появился в четверг вечером и уехал уже в пятницу рано утром. Как вы можете догадаться, его отношение было оценено очень негативно.

"Принц Чарльз абсолютно опустошен случившимся", — заявила королевский эксперт Кэти Николл.

Она добавила, что несколько лет назад их отношения были очень хорошими, и что все изменилось с уходом из королевской семьи в 2020 году.

Отношения с Меган также негативно повлияли на отношения Гарри с его братом. Принц Уильям очень разочарован тем, что Гарри расстался с семьей из-за Меган.

В 2020 году эксперты заподозрили, что конфликт между Уильямом и Гарри может закончиться только большой трагедией.

Ингрид Сьюард, автор книг о королевской семье, считает, что ущерб, нанесенный их отношениям, уже не исправить. Смерть принца Филиппа и королевы Елизаветы II их не сблизила.