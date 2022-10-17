Делегация Конгресса США прибыла с визитом в столицу Армении
2022-10-17
18:29
Делегация Палаты представителей Конгресса США во главе с Дэвидом Прайсом прибыла с визитом в Армению
На официальном сайте армянского парламента появилось сообщение о прибытии в Ереван делегации Палаты представителей Конгресса США.
"Парламентская делегация Конгресса США во главе с Дэвидом Прайсом прибыла с рабочим визитом в Ереван", - говорится в публикации.
В сообщении уточнили, что в состав делегации, кроме председателя вошли Диана ДеГетт, Джим Купер и Энди Левин.
Опубликовано: Максим Алексеев
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