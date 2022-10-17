Bloomberg: Германии грозит потеря $85 млрд ежегодно из-за экономического кризиса
2022-10-17
18:33
Издание Bloomberg сообщает, что проблемы в области немецкой экономике могут лишить ФРГ 85 миллиардов долларов.
Американская газета Bloomberg сообщает, что энергетический и экономический кризис в Германии провоцирует закрытие большого числа компаний и частных предприятий, в то время как не менее половины немецких корпораций вынужденно сократили свои производства из-за нехватки средств.
При этом публицист Bloomberg напомнил, что старшее поколение всё чаще выходит на пенсию, в то время как молодёжь не желает массово становиться работниками заводов и выводить экономику Германии из кризиса. Совокупность данных факторов может лишать ФРГ 85 миллиардов долларов ежегодно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Bloomberg: Германии грозит потеря $85 млрд ежегодно из-за экономического кризиса
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