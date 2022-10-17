Die Welt: Германия и Польша разругались из-за командования обучением украинских солдат
2022-10-17
18:40
Позиция Берлина возобладала в споре с Польшей по поводу командования учебной миссией украинских солдат, пишет Die Welt.
Газета описывает подробности запланированной учебной миссии на территории стран ЕС численностью около 15 тысяч украинских солдаты. Только в Германии должны пройти обучение пять тысяч человек, в т.ч. в области военной тактики, а также саперного и фельдшерского дела.
Обучение начнется во второй половине ноября.
"Мы потеряли время. Чем раньше начнется обучение, тем лучше", - заявили Die Welt глава комитета по иностранным делам в Европейском парламенте, депутат Европарламента от христианских демократов Германии Дэвид Макаллистер.
Он добавил, что действия ЕС и НАТО должны дополнять друг друга.
Die Welt также сообщает, что во время консультаций по плану миссии в Комитете по политике и безопасности Совета ЕС между Берлином и Варшавой состоялись "горячие дискуссии".
"Польское правительство настаивало на том, чтобы у новой миссии в Польше было только одно оперативное командование, в то время как немцы требовали создания здесь второго Командования специальной подготовки. Однако в итоге Берлин взял верх, несмотря на то, что большинство украинских солдат вскоре будут проходить обучение в Польше", — пишет газета.
Издание утверждает, концепция Европейской службы внешних действий фактически не предусматривала создание второго оперативного штаба.
В Польше украинские вооруженные силы теперь будут обучаться защите от химического, биологического и ядерного оружия, противодействию кибератакам, обслуживанию вооружений, а также развертыванию ПВО и артиллерии.
Die Welt напоминает, что в юридическом заключении немецкого Бундестага в марте этого года было заявлено, что "если, помимо поставки оружия, будет проводиться инструктаж конфликтующей стороны или обучение обращению с таким оружием", это будет означать "выход из безопасной области", в которой не ведутся боевые действия.
Издание также отмечает, что "правоведы Бундестага, однако, оставили открытым вопрос о том, будет ли это также означать, что ЕС станет участником конфликта".
Опубликовано: Николай Скира
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