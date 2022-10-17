Самолёт Су-34 упал на жилые дома в Ейске Краснодарского края, пилоты катапультировались
2022-10-17
18:43
17 октября российский военный самолёт упал на жилой многоэтажный дом в городе Ейск.
Вечером понедельника в социальных сетях распространилось видео с моментом взрыва военного самолёта, упавшего на жилой многоквартирный дом в городе Ейск Краснодарского края России. Очевидцы сообщают, что после крушения самолёта раздался громкий взрыв, а многоэтажку мгновенно охватил пожар.
По данным ряда СМИ, перед тем, как самолёт упал на дом в Ейске, его пилот успел заблаговременно катапультироваться, что вероятно позволило ему сохранить жизнь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Самолёт Су-34 упал на жилые дома в Ейске Краснодарского края, пилоты катапультировались
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