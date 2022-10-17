Самолёт Су-34 упал на жилой дом в Ейске, спровоцировав пожар 4 уровня сложности
2022-10-17
18:46
В российском Ейске учебно-тренировочный самолёт Су-34 рухнул на многоквартирный дом.
17 октября военно-тренировочный самолёт Су-34 упал на жилой многоквартирный дом в российском городе Ейск, что спровоцировало пожар в девятиэтажном здании, которому сотрудники МЧС присвоили четвёртый уровень сложности в тушении.
Некоторые российские журналисты сообщают о том, что перед падением самолёта лётчик успел экстренно катапультироваться, однако само воздушное судно по предварительной информации было с полным боекомплектом, то есть было экипировано боевыми ракетами, взрыв которых повлиял на скорость распространения пожара.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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