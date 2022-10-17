Казнила тех, кто плохо целовал её ручки, а над животными проводила целые суды
2022-10-17
18:50
Мать Ивана Тургенева сравнивали со знаменитой Салтычихой, в её распоряжении была не одна тысяча крепостных, а деньги лились ручьём - всё это накладывало свой отпечаток на её отношение к окружающим.
Известно, что сам Иван Тургенев ненавидел родную мать, не хотел с ней контактировать и практически не выходил на связь.
Изучив историю Варвары Петровны, понимаешь, что мать знаменитого писателя была настоящим "деспотом в юбке". В поместье, после смерти тиранши, удалось обнаружить страшные следы её преступлений.
С самого раннего детства жизнь Варвары Петровны не задалась, её отец умер, когда Варя ещё не появилась на свет, а мать бросила на произвол судьбы - отдала на воспитание своим сёстрам. Вскоре Варя со своей мамой переехала в дом отчима, но после смерти мамы девочка убежала к своему дяде.
Иван Иванович был человеком богатым, с радостью принял племянницу и оплатил её обучение. За роскошные подарки, красивую одежду и кров Варе пришлось заплатить свою цену. Дело в том, что Иван Иванович держал племянницу почти взаперти, не пускал её на балы и не давал общаться с мальчиками.
До 28 лет Варя так и оставалась девочкой, не знала любви и ласки. Безусловно, трудное детство отложило свой отпечаток. Дальше всё пошло как "по маслу".
Дядя умер, а поместье и все богатства перешли к Варваре Петровне, с этого момента началась безбедная жизнь и неприличные утехи русской барышни. Варвара была некрасивой, поэтому долгое время не могла найти достойного мужа. Большой подбородок, следы оспы и широкие ноздри - всё это отвращало мужчин.
Опубликовано: Антон Райт
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