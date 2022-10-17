В Ейске после падения военного самолета горит пять этажей жилого дома
2022-10-17
19:25
В Ейске после падения военного самолета Су-34 загорелись пять этажей жилого дома.
17 октября РИА Новости сообщили, что в Ейске ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщает, что после падения самолета во дворе жилого дома горят с 1 по 5 этажи в девятиэтажном доме. Объявлен ранг пожара №3, площадь пожара составляет 2000 м.кв. Информация о погибших и пострадавших уточняется- добавляется в сообщении.
Ранее министерство обороны России сообщило, что российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение и упал в черте города Ейск, летчики катапультировались.
Опубликовано: Елена Калиновская
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