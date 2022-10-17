Бомбардировщик ВКС РФ Су-34 после возгорания двигателя врезался в жилой дом в Ейске

Военный самолет упал на жилой дом в Ейске. На место съезжаются экстренные службы со всего города, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сообщения очевидцев.

Информацию подтвердили в Минобороны России. Разбившийся самолет - это истребитель-бомбардировщик Су-34, способный нести тактическое ядерное оружие. По предварительным данным, бомбардировщик был "полностью оснащен".

Авиакатастрофа произошла в понедельник днем, 17 октября ​​в городе Ейск. По словам очевидцев, самолет врезался в девятиэтажный жилой дом.

Минобороны России заявили, что во время тренировочного полета разбился военный Су-34. РИА Новости добавляет, что у машины произошло возгорание двигателя.

Су-34 — российский многоцелевой тактический бомбардировщик, также классифицируемый как истребитель-бомбардировщик. Машина способна нести тактическое ядерное оружие.

По предварительным данным, бомбардировщик был "полностью оснащен" вооружением. Произошла серия взрывов, повредивших не менее 15 квартир. Пока информации о погибших и раненых нет.

Ейск с населением более 80 000 человек — порт на Азовском море в Краснодарском крае России.