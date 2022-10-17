Серия взрывов в Киеве произошла на фоне третьей за день воздушной тревоги
2022-10-17
19:36
В столице Украины третий раз за день включили сигналы воздушной тревоги, сигнализирующие о риске российских ракетных ударов.
Вечером 17 октября ряд украинских Telegram-каналов новостной направленности экстренно сообщили о серии взрывов в Киеве и Киевской области. По сведениям очевидцев событий, над столицей Украины летают российские дроны-камикадзе, которых пытаются сбивать украинские системы противовоздушной обороны.
Также в Киеве объявлена воздушная тревога, которая стала уже третьей за сутки. Впервые воздушная тревога в украинской столице 17 октября прозвучала около семи утра, о чём сообщил мэр города города Виталий Кличко, также уведомивший жителей Киева о пяти взрывах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Серия взрывов в Киеве произошла на фоне третьей за день воздушной тревоги
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