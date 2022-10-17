Politico: США введут санкции против Ирана за помощь России в спецоперации

2022-10-17

19:48

Издание Politico сообщило о намерениях Вашингтона ввести санкции против Ирана за то, что Тегеран якобы оказывает военную поддержку Москве в условиях украинского конфликта.

Американская газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома информирует, что правительство Соединённых Штатов считает Иран причастным к поставкам военных беспилотников России, а также материалов для их изготовления и производства баллистических ракет.

По данным Politico, в Вашингтоне уверены, что иранские военные технологии применяются Россией в спецоперации на территории Украины, ввиду чего США намереваются ввести санкции против Ирана.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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