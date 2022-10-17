МЧС РФ: шесть человек погибли при падении самолёта Су-34 на дом в Ейске

МЧС России сообщило о гибели шести человек в результате крушения военно-учебного самолёта в Ейске Краснодарской области.

Вечером 17 октября Министерство чрезвычайных ситуаций России сообщило, что сегодня российский самолёт Су-34 упал на девятиэтажный дом в городе Ейске, что спровоцировало перекинувшийся на дом пожар. По данным МЧС, к текущему моменту в результате падения Су-34 в Ейске погибли 3 человека, ещё девятнадцать пострадали.

Отмечается, что среди пострадавших четверо находятся в тяжёлом состоянии, а трое раненых являются детьми. В городской больнице Ейска экстренно развернули работу 8 операционных.

Обновлено: данные диспетчерской службы больницы Ейльска свидетельствуют об увелчении числа жерт до шести.