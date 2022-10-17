Вечером 17 октября ВС РФ атаковали дронами энергетическую инфраструктуру Киева и Киевской области

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в понедельник вечером, 17 октября в Киеве звучат сирены воздушной тревоги.

Над городом пролетели 12 дронов-камикадзе. В городе слышны взрывы. Взрывы также были зафиксированы в Белой Церкви и Борисполе.

В понедельник вечером над Киевом пролетели 12 иранских дронов-камикадзе. Глава Киевского областного военного управления Алексей Кулеба подтверждает, что их пытается сбить система ПВО.

По неофициальной информации, в городе уже слышны новые взрывы. Среди прочего слышны взрывы в Белой Церкви и Борисполе Киевской области.

Также сообщается, что украинскому ПВО удалось сбить беспилотники, пролетевшие над поселком Бровары Киевской области.

Практически по всей Украине звучат воздушные тревоги.