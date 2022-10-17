Резников заявил, что в ближайшее время Украина получит от США первые ЗРК NASAMS

Киев в скором времени получит первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS, сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

Он также добавил, что украинские военные проходят обучение их обслуживания в странах-партнерах.

"В ближайшее время ожидаем поставки первых ЗРК NASAMS, наши бойцы заканчивают обучение эксплуатации техники", - заявил министр обороны Украины.

Он добавил, что тысячи украинских военнослужащих прошли обучение, десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах.

Глава Минобороны Украины также сообщил, что выразил искреннюю благодарность министру обороны Испании Маргарите Роблес за очень быстрое решение о предоставлении зенитных комплексов HAWK.

Как заявил Резников, о намерении предоставить дополнительные ракеты для систем ПВО уже заявили Великобритания и Нидерланды. Он поблагодарил министров обороны обеих стран - Бена Уоллеса и Кайсу Оллонгрен.

Глава Минобороны также добавил, что ведется интенсивный диалог с французскими партнерами по ЗРК CROTALE. Украина также рассчитывает на решения по комплексам SAMP-T.

11 октября официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обеспечат передачу Украине первых двух ЗРК NASAMS в ближайшее время.