Резников заявил, что в ближайшее время Украина получит от США первые ЗРК NASAMS
2022-10-17
21:18
Киев в скором времени получит первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS, сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.
Он также добавил, что украинские военные проходят обучение их обслуживания в странах-партнерах.
"В ближайшее время ожидаем поставки первых ЗРК NASAMS, наши бойцы заканчивают обучение эксплуатации техники", - заявил министр обороны Украины.
Он добавил, что тысячи украинских военнослужащих прошли обучение, десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах.
Глава Минобороны Украины также сообщил, что выразил искреннюю благодарность министру обороны Испании Маргарите Роблес за очень быстрое решение о предоставлении зенитных комплексов HAWK.
Как заявил Резников, о намерении предоставить дополнительные ракеты для систем ПВО уже заявили Великобритания и Нидерланды. Он поблагодарил министров обороны обеих стран - Бена Уоллеса и Кайсу Оллонгрен.
Глава Минобороны также добавил, что ведется интенсивный диалог с французскими партнерами по ЗРК CROTALE. Украина также рассчитывает на решения по комплексам SAMP-T.
11 октября официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обеспечат передачу Украине первых двух ЗРК NASAMS в ближайшее время.
Опубликовано: Николай Скира
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