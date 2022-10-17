Шахназаров рассказал о главном страхе сбежавших из России артистов
2022-10-17
21:18
По мнению журналиста, их крайнюю обеспокоенность вызывает отмена «Голубого огонька» на главных российских каналах.
Михаил Шахназаров считает, что отмена «Голубого огонька» - главный страх выехавших из РФ артистов.
По его словам, отмена «Голубого огонька» с эфиров главных каналов вызывает их крайнюю обеспокоенность, сообщает Кadara.ru.
Что не удивительно: новогодние праздники это ведь всегда прибыльное время всех артистов. Журналист уточнил, что причина отмены привычного шоу не только в том, что кто-то из "завсегдатаев" покинул родину, но и в самой уместности в нынешних условиях увеселительных эфиров.
Шахназаров подсказал продюсерам новогодних шоу, как выйти из положения. Он напомнил, что в России много малоизвестных, однако не менее талантливых артистов, работающих в популярных караоке-клубах Москвы и других городов.
Журналист уверен, что они с успехом заменят Меладзе, Пугачеву и многих других исполнителей, которые стали противниками спецоперации.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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