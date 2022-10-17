МИД Украины признал Иран соучастником России в спецоперации

Украинское Министерство иностранных дел обвинило Иран в оказании помощи России в ходе СВО.

Вечером 17 октября МИД Украины опубликовал свежий пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что Киев официально признал Иран соучастником России в специальной военной операции на территории украинского государства. По данным внешнеполитического ведомства Украины, участие Ирана в СВО заключается в теневых поставках вооружений Москве.

Также украинской Министерство иностранных дел призвало официальный Тегеран немедленно прекратить оказывать любую помощь или ждать судебных последствий в виду международного трибунала.