Число погибших от падения самолёта на дом в Ейске выросло до 6 при 25 пострадавших

Количество скончавшихся от крушения военно-учебного самолёта армии России в городе Ейск возросло до шести.

Вечером понедельника оперативный штаб Краснодарского края России обнародовал пресс-релиз, согласно которому число жертв падения самолёта Су-34 армии РФ на жилой дом в Ейске увеличилось до четырёх человек, в то время как количество пострадавших к этому часу составляет 25.

В городской больнице Ейска развернули сто коек для пациентов с лёгкими ранениями, в то время как для тяжело раненых работает восемь операционных. В Минобороны России уточняют, что крушение самолёта вызвано неисправностью двигателя. Позднее стало известно, что в Ейске умерли шесть человек.