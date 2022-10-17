Число погибших от падения самолёта на дом в Ейске выросло до 6 при 25 пострадавших
2022-10-17
21:28
Количество скончавшихся от крушения военно-учебного самолёта армии России в городе Ейск возросло до шести.
Вечером понедельника оперативный штаб Краснодарского края России обнародовал пресс-релиз, согласно которому число жертв падения самолёта Су-34 армии РФ на жилой дом в Ейске увеличилось до четырёх человек, в то время как количество пострадавших к этому часу составляет 25.
В городской больнице Ейска развернули сто коек для пациентов с лёгкими ранениями, в то время как для тяжело раненых работает восемь операционных. В Минобороны России уточняют, что крушение самолёта вызвано неисправностью двигателя. Позднее стало известно, что в Ейске умерли шесть человек.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Самолёт Су-34 упал на жилые дома в Ейске Краснодарского края, пилоты катапультировались
Рогов заявил о невозможности демилитаризации зоны Запорожской АЭС
По Одессе нанесен ракетный удар с самолета СУ-35
Биолог объяснил, могут ли седые волосы вернуть свой первоначальный цвет
Financial Times: Евросоюз хочет установить потолок цен на весь закупаемый газ