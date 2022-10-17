Биолог объяснил, могут ли седые волосы вернуть свой первоначальный цвет

В некоторых случаях поседевшие пряди способны стать такими же, как раньше, но такие истории редкость.

За окраску волос отвечает пигмент, вырабатываемый специальными клетками - меланоцитами.

Преподаватель биологии онлайн-школы в РФ «Эллипс» Наталья Брик отметила, что производство пигмента сложный процесс, потому ряд факторов может привести к нарушению синтеза. А то и к смерти меланоцитов.

Некоторые лекарственные препараты, а также нехватка некоторых витаминов могут привести к ситуации, когда синтез большого количества мелатонина станет невозможным. И, когда пациент прекратит прием лекарства либо наладит питание, его волосы могут вернуть себе изначальный цвет, сообщает Вокруг света.

"Также сбой деятельности меланоцитов может произойти из-за сильного стресса. В таком случае обычно обратный ход невозможен", — говорит биолог.

Если седина - возрастная, предопределена генетически либо появилась после заболевания, то "отыграть назад" тоже невозможно. В таких случаях гибнут меланоциты, а не просто происходят изменения в их работе, потому обрести прежний цвет возможно только с помощью краски.

К слову, ученые отмечали случаи, когда из-за стресса происходит обратный процесс: у поседевших людей восстанавливался цвет полос, но такие истории единичны.