Член совета администрации Запорожья Владимир Рогов утверждает, что разоружение территории Запорожской АЭС и близлежащих районов исключено.

17 октября официальный представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ответил на призывы Киева и коллективного Запада демилитаризировать зону вокруг Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, назвав выполнение подобных требований категорически невозможным.

По данным Рогова, украинские войска давно разработали план по штурму Запорожской АЭС с форсированием реки Днепр, намереваясь захватить ядерный объект, что угрожает риском техногенной катастрофы не только России и Украине, но и всей Европе. Владимир Рогов уверен, что из-за подобных угроз российские войска не могут быть отведены от района ЗАЭС в Энергодаре.