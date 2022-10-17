Рогов заявил о невозможности демилитаризации зоны Запорожской АЭС
2022-10-17
21:43
Член совета администрации Запорожья Владимир Рогов утверждает, что разоружение территории Запорожской АЭС и близлежащих районов исключено.
17 октября официальный представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ответил на призывы Киева и коллективного Запада демилитаризировать зону вокруг Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, назвав выполнение подобных требований категорически невозможным.
По данным Рогова, украинские войска давно разработали план по штурму Запорожской АЭС с форсированием реки Днепр, намереваясь захватить ядерный объект, что угрожает риском техногенной катастрофы не только России и Украине, но и всей Европе. Владимир Рогов уверен, что из-за подобных угроз российские войска не могут быть отведены от района ЗАЭС в Энергодаре.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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