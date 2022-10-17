NI: Запад прекратит поставки оружия Украине и склонит Зеленского к переговорам
2022-10-17
21:53
Журналист издания National Interest Дмитрий Саймс уверен, что западные страны не будут поставлять оружие Украине бесконечно и в конце концов попросят Киев пойти на переговоры с Москвой.
17 октября колумнист издания The National Interest Дмитрий Саймс выразил уверенность, что Владимир Зеленский не может требовать у НАТО и Соединённых Штатов бесконечных поставок вооружений, поскольку оружейные запасы западных стран в любом случае иссякнут. Также Саймс выразил уверенность, что Североатлантический альянс поставляет оружие Киев, ожидая мирных переговоров.
По мнению Дмитрия Саймса, в конечном итоге коллективный Запад убедит Зеленского в необходимости возобновления мирных переговоров с Россией, и конфликт закончится навсегда.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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