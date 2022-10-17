Тренер Татьяна Тарасова вернулась на «Ледниковый период» и закатила скандал

Нынешний сезон шоу проходит под лозунгом «Снова вместе», в нем участвуют как новые знаменитости, так и те, кто уже демонстрировал свои успехи на льду.

Легендарный тренер Татьяна Тарасова после экстренной госпитализации вновь вернулась в шоу «Ледниковый период». Председатель жюри начала с замечаний съемочной группе, сообщает СтарХит.

Татьяна Анатольевна должна была участвовать в первом выпуске шоу, но накануне съемок неожиданно попала в больницу. Как только 75-летней спорстменке стало лучше, она тут же приехала в Останкино и начала работу.

Председатель жюри давала последние наставления перед прокатами, и потом вспылила на журналистов и организаторов. Тренер сказала фоторепортерам: «Все! Полтора часа стоят, и им все мало и мало».

Досталось также членам съемочной команды, которые расслабились в отсутствие легенды. «Что же не начинаешь, раз-два-три, поехали. И в чем проблема?» — недоумевала председатель жюри.

В итоге все активизировались, забегали, и практически через пару минут уже все было готово к началу съемок.

Нынешний сезон шоу «Ледниковый период» проходит под лозунгом «Снова вместе». Участвует в нем как новые знаменитости, так и те, кто уже демонстрировал свои успехи на льду.