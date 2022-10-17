В США создали смертельный штамм COVID-19 на основе омикрона и вируса из Ухани

Американские учёные искусственно вывели новый подвид коронавируса с высокой вероятностью смертности при заболевании.

17 октября стало известно, что американские учёные из Бостонского университета вывели новый штамм коронавируса, скрестив высокопатогенный (очень заразный) омикрон-коронавирус и оригинальный штрамм вируса из Ухани, известный высоким процентом смертности среди заболевших.

Исследования нового вида COVID-19 на летучих мышах доказали, что летальность данного штамма превышает восемьдесят процентов. Также вирус изучили на клетках человека, узнав, что он распространяется в пять раз быстрее омикрона.