Валерий Меладзе обвинил Бориса Корчевникова в подлости
2022-10-17
22:28
Певец уверен, что телеведущий в корыстных целях использует свой положительный образ, и таким людям не место на телевидении.
Многие звезды отреагировали на недавнее выступление Бориса Корчевникова в прямом эфире ТВ. Самым громким при этом стал пост журналистки Ксении Собчак.
Как напоминает Вумен.ру, ведущий шоу «Судьба человека» заплакал в прямом эфире передачи «Соловьев Live». Некоторые предположили, что телеведущий переигрывает, и в их числе Валерий Меладзе.
Вероятно, у него с Корчевниковым личные счеты. Еще в прошлом году певец в YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" заявил, что личности, подобные Борису Корчевникову, не должны появляться на телевидении.
Певец утверждал: за маской добряка скрывается опасный человек. «Корчевников подлый. За его нежной и мягкой личиной я вижу… Хотя кто знает, кто ему шепчет в ухо? Он так откровенно, с таким кайфом это транслирует, лезет под кожу шепотом. Это, на мой взгляд, не очень красиво и не эстетично», — высказался Меладзе в разговоре с Собчак.
Валерий пошел еще дальше и обвинил Бориса в том, что тот отрицательном влияет на молодежь, утверждая, что телеведущий "разрушает" психику подростков.
Но есть и те, кто поддержал Корчевникова. К примеру, Виктория Боня осудила Собчак за выпад против Корчевникова. Теледива заявила: то, что Борис расплакался в прямом эфире, может случиться с каждым человеком, у кого "теплое сердце и чувство сострадания".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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