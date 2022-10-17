Канада введа санкции против 34 физлиц из России, включая Безрукова и Машкова
2022-10-17
22:39
Канадское правительство объявило о введении дополнительных антироссийских санкций против 34 физических лиц и одного юридического.
Вечером понедельника Министерство иностранных дел Канады опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что Оттава расширяет действия антироссийских санкционных списков, внеся туда 34 новых физлица. Под новые канадские санкции попали репортёры Дмитрий Губерниев, Кирилл Клеймёнов и Мария Ситтель.
Тажке санкции Канада распространились на российских актёров Сергея Безрукова, Владимира Машкова и одно юридическое лицо, зарегистрированное в России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Суд обязал Гузееву выплатить 80 000 рублей соседке за испорченный ремонт
Лариса Гузеева замучилась со своей квартирой на Садовнической набережной. Сначала она отсудила у мебельной фирмы 8 000 000 рублей, теперь на неё в суд подала соседка, у которой из-за работ в квартире артистки испорчен ремонт.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Самолёт Су-34 упал на жилые дома в Ейске Краснодарского края, пилоты катапультировались
Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема получил «Золотой мяч»
По Одессе нанесен ракетный удар с самолета СУ-35
Минькова: семьи погибших при падении самолёта в Ейске получат 1 млн рублей
Financial Times: Евросоюз хочет установить потолок цен на весь закупаемый газ