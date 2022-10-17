Канада введа санкции против 34 физлиц из России, включая Безрукова и Машкова

2022-10-17

22:39

Канадское правительство объявило о введении дополнительных антироссийских санкций против 34 физических лиц и одного юридического.

Вечером понедельника Министерство иностранных дел Канады опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что Оттава расширяет действия антироссийских санкционных списков, внеся туда 34 новых физлица. Под новые канадские санкции попали репортёры Дмитрий Губерниев, Кирилл Клеймёнов и Мария Ситтель.

Тажке санкции Канада распространились на российских актёров Сергея Безрукова, Владимира Машкова и одно юридическое лицо, зарегистрированное в России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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