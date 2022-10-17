Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема получил «Золотой мяч»
2022-10-17
23:17
17 октября форвард мадридского "Реала" Карим Бензема удостоился награды "Золотой мяч" как лучший игрок в 2021 и 2022 годах.
Вечером понедельника в театре "Шатле" состоялась церемония вручения наград France Football, в рамках которой нападающий футбольной команды франции и клуба "Реал" Карим Бензема торжественно получил награду "Золотой мяч", поскольку был официально признан лучшим игроком уходящего сезона.
Известно, что в сезоне 2021/2022 Карим Бензема сыграл за "Реал" 46 раз, забив сорок четыре гола и совершив пятнадцать результативных передач.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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